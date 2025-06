Contralor anuncia que más de 15 mil educadores no cobrarán la próxima quincena

El contralor general de la República Anel “Bolo” Flores anunció que se les suspenderá el pago de salario a más de 15 mil profesores, que no han asistido a dar clases por el tema de la huelga. La medida se aplicará desde la próxima quincena.

Flores manifestó que “en esta quincena que viene, el número de suspensión va a estar arriba de los 15 mil educadores, que hemos podido corroborar con auditorías que hemos hecho, de gente que no asisten, o llegan a marcar y se retiran, con complacencia de directores... Lo que quiero decirles hoy es que no estamos descontando salarios, ellos no han devengado salario alguno y no puedo pagar salario a alguien que no ha trabajado y eso se va a cumplir a partir de la quincena que estamos iniciando”.

“En este caso no es descuento, es que no devengaron salario alguno, los cheques vienen en cero, porque no laboraron. No es un descuento, como ni hubo devengue de salario no les puedo pagar”, explicó el contralor en conferencia de prensa.

El contralor pidió a los docentes “hacer un alto y ver el daño que le están haciendo a los niños”.