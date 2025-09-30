Nacionales

Confirman condena por homicidio de un menor de un año y 10 meses

ML | La Sección de Homicidio y Femicidio de la provincia de Colón.
Redacción Web
30 de septiembre de 2025

Un hombre permanecerá 45 años en prisión por homicidio doloso agravado en perjuicio de un infante y homicidio doloso agravado en grado de tentativa en contra de dos personas, confirmaron del Ministerio Público (MP).

Los hechos se dieron el 2 de mayo de 2021, cuando un Kia Sportage que transitaba en Puerto Lindo, distrito de Portobelo, provincia de Colón, sufrió un atentado y les dispararon a sus ocupantes.

En el lugar perdió la vida un menor de 22 meses de edad (un año y 10 meses) y otras personas resultaron heridas, relataron del MP.

