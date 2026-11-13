Condenan a 10 años de prisión a hombre por tráfico ilícito de migrantes en Darién

Un hombre fue sentenciado a 10 años de prisión por el delito contra la humanidad, en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes agravado, luego de aceptar su responsabilidad en los hechos investigados por la Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada, informó la Procuraduría General de la Nación.

El ciudadano fue aprehendido el pasado 12 de noviembre durante la Operación Redil, en una residencia ubicada en el sector de Villa Nueva, provincia de Darién, donde se encontraron indicios relacionados con la investigación.

Durante una audiencia de solicitudes múltiples, la Fiscalía logró la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación de cargos. Posteriormente, el hombre aceptó su responsabilidad ante las autoridades.

La investigación comenzó en julio de 2026, tras recibirse información sobre el traslado de migrantes ecuatorianos y cubanos desde Darién hacia la ciudad de Panamá y, posteriormente, a la provincia de Chiriquí, con destino final en la frontera entre Panamá y Costa Rica.