Conceden casa por cárcel en Chiriquí para el dirigente Jaime Caballero

Este viernes 20 de febrero el Tribunal Superior de Apelaciones de Chiriquí concedió la medida cautelar de prisión domiciliaria y dispositivo electrónico al dirigente del Suntracs, Jaime Caballero, confirmó su abogado Franklin Reyes.

Este es otro caso que mantiene Caballero en esta provincia, donde se le imputaron cargos por la presunta comisión del delito de atentar contra la personalidad interna del Estado.

“Hoy se realizó la audiencia de revisión de la detención que mantenía Caballero en la provincia de Chiriquí, y le ha sido cambiada la medida por un arresto en su domicilio con brazalete electrónico, similar a la que se dio en la Panamá”, explicó la defensa.

El abogado adelantó que el dirigente estaría siendo trasladado a Chiriquí, luego de los trámites correspondientes.