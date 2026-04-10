$!Con una sólida trayectoria, Russo asumirá la Defensoría del Pueblo

La nueva defensora del pueblo escogida el pasado 8 de abril por la Asamblea Nacional, Ángela Russo Mainieri de Cedeño, nacida el 27 de agosto de 1958, en la ciudad capital, es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad de Panamá.

La carrera profesional de Russo se ha caracterizado por una incansable dedicación al estudio y la práctica del Derecho, con un enfoque especial en la legislación familiar.

La nueva defensora no solo es una jurista, sino que también ha sido una figura clave en la administración judicial de Panamá. Su carrera profesional se ha desarrollado en diversas áreas del sistema judicial del país, lo que le permitió consolidarse como una de las principales voces en el ámbito del Derecho Familiar.

Entre 1984 y 1989, ejerció como secretaria del Juzgado Séptimo de Circuito de Panamá, en el ramo civil. Uno de los cargos públicos más emblemáticos fue el de magistrada de la Sala Primera de lo Civil en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá, desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2025.

Con esta amplia experiencia, Russo asume ahora la Defensoría del Pueblo, donde ejercerá funciones durante el periodo de 2026-2031, con el reto de fortalecer la defensa de los derechos humanos y garantizar la protección de los ciudadanos en todo el territorio nacional.