Comunidad Judía de Panamá reafirma lazos de respeto con la Comunidad Chino-Panameña

La Comunidad Judia de Panama expresó su aprecio y reconocimiento a la Comunidad Chino-Panameña, en medio de recientes comentarios difundidos en redes sociales que, según indicó, no representan la posición oficial de su organización.

A través de un comunicado, la Comunidad Judía señaló que “en los últimos días han circulado expresiones personales que lamentan profundamente y que pudieron haber generado incomodidad”. Asimismo, manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que dichos mensajes fueran interpretados como una postura institucional.

En ese sentido, aclararon de manera categórica que “esas opiniones no reflejan el sentir de su comunidad. Por el contrario, reiteraron su respeto y estima hacia la Comunidad Chino-Panameña, destacando el trabajo y esfuerzo que históricamente ha realizado en beneficio del país”. Además, reafirmaron “su compromiso con el fortalecimiento de los lazos de armonía y amistad que ambas comunidades han construido a lo largo de generaciones”.

De igual manera, resaltaron el aporte histórico y el sacrificio de la Comunidad Chino-Panameña, así como “valores que consideran cercanos, tales como el trabajo incansable, el compromiso familiar, el respeto por las tradiciones y el espíritu emprendedor”.