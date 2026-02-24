Comisión de Salud verifica avances y gestión en centros médicos de Herrera y Los Santos

Los miembros de la Comisión de Salud de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social iniciaron una gira por instalaciones médicas en las provincias de Herrera y Los Santos, con el propósito de identificar nudos críticos y fortalecer la eficiencia de los servicios de salud.

La visita comenzó en el Centro de Atención para la Promoción y Prevención en Salud (CAPPS) de Santa María, donde se presentó un informe de gestión correspondiente al período 2022–2025. El reporte destacó mejoras en los tiempos de espera en medicina general, odontología, enfermería y estimulación precoz.

La presidenta de la Comisión, Eusebia Calderón de Copete, resaltó el trabajo en equipo del personal, la coordinación con la comunidad y la articulación entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social.

“Esto garantiza una atención integral y oportuna”, dijo Calderón de Copete.

El CAPPS tiene cobertura en el distrito de Santa María, atendiendo a una población aproximada de 8,038 habitantes, de los cuales el 89.7% son asegurados.