Comando Sur de EE.UU. traslada materiales para puente escolar en la comarca Ngäbe-Buglé

Helicópteros CH-47 Chinook y UH-60 Black Hawk realizaron el traslado de materiales de construcción destinados a un puente en la comunidad de Mayo, en la comarca Ngäbe-Buglé, como parte de los esfuerzos para mejorar el acceso seguro y constante de los estudiantes a los centros educativos.

La operación, desarrollada el 25 de julio de 2026, contó con el apoyo del 1.er Batallón del 228.º Regimiento de Aviación y del equipo de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (JTF-Bravo), según informó el Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM).

Los materiales transportados permitirán avanzar en la construcción de la infraestructura que busca facilitar el traslado de los niños de la aldea y garantizar mejores condiciones para su asistencia escolar.