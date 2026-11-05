Colorido desfile patriótico reúne a 25 bandas en San Carlos de David, Chiriquí

Con la participación de 25 bandas musicales, se desarrolla este jueves, 5 de noviembre, el desfile conmemorativo de la gesta patriótica del 5 de noviembre de 1903, en el corregimiento de San Carlos, distrito de David, provincia de Chiriquí.

La actividad reunió a delegaciones musicales y participantes que recorrieron las principales vías de la comunidad para rendir homenaje a esta fecha histórica, que recuerda los acontecimientos registrados en la ciudad de Colón y que fueron fundamentales para la consolidación de la separación de Panamá de Colombia.

El diputado independiente Carlos Saldaña, abanderado designado por la Junta Comunal, destacó la importancia de los hechos ocurridos en Colón en 1903 para el surgimiento de la nación panameña.