Colón refuerza lucha contra el dengue ante 1,444 casos registrados

La provincia de Colón acumula 1,444 casos de dengue, por lo que las autoridades de salud intensificaron las acciones de control del mosquito Aedes aegypti, con énfasis en la eliminación de criaderos y operativos de nebulización en los sectores con mayor incidencia.

De acuerdo con un informe del Ministerio de Salud (MINSA), Puerto Pilón concentra la mayor cantidad de casos, seguido de Cristóbal Este y Sabanitas.

Los equipos de Control de Vectores mantienen intervenciones en estas áreas para identificar y eliminar criaderos, además de dar seguimiento a las condiciones que favorecen la reproducción del mosquito.

Como parte de las medidas, del 4 al 6 de septiembre se desarrollarán jornadas intersectoriales de evaluación y nebulización en puntos estratégicos de la provincia, con participación de equipos técnicos del MINSA, autoridades locales, líderes comunitarios e instituciones.

Las autoridades aclararon que la nebulización elimina principalmente al mosquito adulto, pero no acaba con los criaderos ni las larvas, por lo que debe complementarse con acciones de prevención en hogares y comunidades.

En ese sentido, se recomendó a la población aplicar semanalmente la “regla de los 10 minutos”, que consiste en revisar, lavar y cepillar recipientes, tanques y otros depósitos donde se almacene agua.