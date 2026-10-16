Colapso parcial de edificio en Colón deja a un hombre afectado

Un hombre resultó afectado tras el desprendimiento de parte de la estructura del edificio 7019, ubicado en calle 5 y avenida Central, en la ciudad de Colón.

De acuerdo con información preliminar de la Zona Regional de Colón del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, el hombre transitaba por el área cuando fue impactado por parte de la edificación. Su condición de salud es estable, según los primeros informes.

Las autoridades atienden la situación y mantienen medidas de seguridad en el sector para proteger a las personas.

Se exhortó a la ciudadanía a evitar acercarse al área afectada y seguir las indicaciones de las autoridades mientras se desarrollan las labores correspondientes.