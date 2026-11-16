$!Cobre Panamá impulsa nuevas oportunidades laborales para 54 colonenses en formación técnica

La formación técnica suma nuevas oportunidades para Donoso. 54 residentes de 11 comunidades culminaron los cursos comunitarios desarrollados por Cobre Panamá, una iniciativa que fortalece el talento local y deja capacidades que pueden abrirles camino en el mercado laboral.

Durante 100 horas de capacitación, los participantes se prepararon en dos especialidades: 29 en Electricidad Básica y 25 en Operación de Equipo Pesado. Ambas áreas les permitieron adquirir conocimientos técnicos que podrán aprovechar para ampliar sus opciones de desarrollo profesional y explorar oportunidades en distintos sectores productivos del país.

Los residentes provienen de Río Diego, Miguel de la Borda, Coclé del Norte, Río Caimito, Río Indio, Aguacate, Platanal, Guásimo, Villa del Carmen, Gobea y Quebrada Grande. Estas 11 comunidades de Donoso estuvieron representadas en una iniciativa que busca fortalecer las capacidades locales y acercar nuevas oportunidades de formación técnica a sus residentes.

La capacitación también fortalece la competitividad de los participantes para postularse a procesos de reclutamiento, tanto en Cobre Panamá como en otras empresas del sector. Asimismo, las nuevas habilidades adquiridas les brindan herramientas clave para emprender y desarrollar sus propios proyectos productivos.