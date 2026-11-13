Ciudad del Saber rinde homenaje a la Generación de 1964

La Fundación Ciudad del Saber rindió homenaje a la Generación de 1964 del Instituto Nacional, protagonista de los acontecimientos del 9 de enero y de la lucha por la soberanía de Panamá, mediante una izada de la Bandera Nacional y un desfile cívico en su campus.

La actividad se desarrolló en el Campo de Banderas y contó con la participación de miembros de la comunidad, representantes de organizaciones e invitados. Posteriormente, se realizó un desfile cívico por el campus, en el que participaron más de 27 delegaciones.

La doctora Doris E. Franco Sánchez, presidenta de la Asociación Instituto Nacional Generación 1964, fue la abanderada del acto, en reconocimiento a su vínculo con esta generación que forma parte de uno de los capítulos fundamentales de la historia contemporánea del país.

Durante la jornada, representantes de la fundación destacaron la importancia de mantener viva la memoria histórica y transmitir a las nuevas generaciones el significado y el costo de las gestas que contribuyeron a la soberanía nacional.

También resaltaron el valor histórico de Ciudad del Saber, un antiguo enclave militar que hoy es un espacio dedicado a la educación, la innovación, la cultura y el desarrollo del país.