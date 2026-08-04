Cincuenta y nueve mil laptops para docentes con tecnología de EE.UU.

En un hito para la cooperación bilateral y la transformación digital del sector educativo, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, anunció una alianza estratégica junto a las multinacionales Intel, Microsoft y el Ministerio de Educación de Panamá (Meduca).

La iniciativa contempla la adquisición de 59,000 computadoras portátiles equipadas con tecnología estadounidense, destinadas a docentes en todo el territorio nacional.

Durante el anuncio, el diplomático enfatizó la visión de su gobierno respecto al rol de las empresas estadounidenses en el país centroamericano: “Mi opinión, como embajador de Estados Unidos, le recomendamos a las empresas estadounidenses que vengan, que inviertan en Panamá y que hagan inversiones duraderas, que traigan trabajos, que traigan capacitaciones y beneficios para ambos países”, expresó Kevin Cabrera.

La compra de estos equipos representa un paso clave para dotar a los educadores panameños de herramientas tecnológicas avanzadas, seguras y confiables, consolidando un puente de desarrollo mutuo.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos está creando oportunidades comerciales para las empresas estadounidenses en el extranjero y garantizando que nuestros socios tengan acceso a tecnología estadounidense de clase mundial”, dijo Cabrera en X.