Cierran temporalmente el Centro de Salud de Tocumen

Este miércoles, 12 de noviembre, en el Centro de Salud de Tocumen no se brindarán los servicios y atenciones en su horario regular, informaron del Ministerio de Salud (MINSA).

Explicaron, en un comunicado, que “la medida obedece a que ayer, martes la instalación se vio afectada por una inundación de las aguas de la canal frente al centro por las constantes lluvias, lo cual impide el buen funcionamiento y servicios de salud”.

Recomendaron a los usuarios que, de requerir atención médica, acuda a otra instalación más cercana hasta que culminen los trabajos de limpieza.