Centro regional del Inadeh en Changuinola registra un avance del 22%

La directora general del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), Yajaira Pitti, visitó el Centro de INADEH Changuinola, donde se desarrolla un proyecto de B/. 800,000 destinado a ampliar y modernizar su infraestructura formativa.

Conforme al reporte oficial, la obra registra un avance general aproximado del 22% y contempla el diseño, suministro de materiales y mano de obra para la construcción de nuevos talleres de refrigeración, modistería y gastronomía; así como la ampliación del taller de electricidad, áreas clave para la preparación de talento técnico acorde con las necesidades del mercado laboral.

“Según lo informado por el contratista, se estima que para finales de septiembre de este año se puedan entregar a la provincia de Bocas del Toro los nuevos talleres. Esta infraestructura permitirá incrementar significativamente la capacitación de la mano de obra local y contribuirá a la movilidad económica de la provincia”, manifestó Pitti.

Durante el recorrido se constataron los trabajos estructurales iniciales ya ejecutados, incluyendo excavaciones, fundaciones y elementos de soporte, además del inicio de la estructura de acero. Estos avances marcan el inicio de una transformación significativa en las capacidades del centro de formación en Changuinola.