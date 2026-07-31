Centro Penitenciario Nueva Esperanza habilitará área para recepción de artículos desde el 10 de agosto

A partir del 10 de agosto de 2026, las personas que acudan al Centro Penitenciario Nueva Esperanza, en la provincia de Colón, para entregar artículos a los privados de libertad contarán con un área habilitada para este proceso.

La medida fue informada por la Dirección General del Sistema Penitenciario, que explicó que el objetivo es brindar mayor tranquilidad a los familiares y facilitar la recepción de los artículos permitidos.

La entidad indicó que únicamente serán recibidos los artículos autorizados, de conformidad con las resoluciones vigentes emitidas por la Dirección General del Sistema Penitenciario.

Asimismo, señaló que el horario para la recepción de los artículos será comunicado oportunamente a través de sus canales oficiales.

De acuerdo con la institución, esta disposición busca fortalecer el orden, la seguridad y el bienestar dentro del Centro Penitenciario Nueva Esperanza, por lo que agradeció la comprensión y colaboración de los familiares de las personas privadas de libertad.