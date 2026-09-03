Celulares, billeteras y tarjetas, objetos más hurtados en el transporte público

ml | Los celulares, tarjetas del metro, billeteras y dinero en efectivo son algunos de los objetos de valor que suelen hurtar los delincuentes en el transporte público como el Metro Bus o el Metro de Panamá, de acuerdo con las autoridades policiales.

Aunque no existe una data que registre los casos de hurtos que se dan en el transporte público, según cifras del Ministerio Público, en los primeros 7 meses del año se han registrado 6,058 casos, mismos que incluyen los que se dan en estos lugares.

El director de logística de servicios de MiBus, Juan Yau, explicó que: “Cuando tengan alguna situación dentro del bus, le informen al operador. Nosotros como empresa tenemos un protocolo donde el operador se comunica con el centro de control y desde aquí se coordina con la Policía”.