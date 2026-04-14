CCIAP-Israel anuncia rueda de negocios para impulsar el comercio y el intercambio cultural

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura Panamá-Israel (CCIAPI) anunció la celebración de su rueda de negocios “Haz Negocios con la CCIAPI”, que tendrá lugar el próximo 22 de abril en el Hotel Sortis, de 8:30 a. m. a 2:00 p. m.

Este encuentro empresarial se perfila como una plataforma de relevancia para el networking del sector binacional durante el primer semestre del año.

Según la directiva de la CCIAPI, el evento se ha estructurado para facilitar convenios de alto impacto en sectores clave como la industria, la tecnología y el comercio general. “Nuestro objetivo es crear un entorno de confianza donde las conexiones se transformen en oportunidades reales de inversión y crecimiento para Panamá e Israel”, destaca Albert Leikin, presidente de la Cámara.

La jornada contará con dos modalidades de interacción: Mesas de Negocios, espacios de exposición fija para empresas que buscan establecer un centro de reuniones y visibilidad de marca; y Networking Individual, dinámicas de acercamiento directo para profesionales y tomadores de decisiones.

Para participar se requiere registro previo —con tarifas diferenciadas para miembros activos y público general—, buscando incentivar el crecimiento de la red empresarial de la Cámara a través del correo [email protected] hasta el 17 de abril.

El evento adquiere una dimensión comercial y cultural de alto nivel al celebrarse en el marco del 78.º aniversario del Estado de Israel.