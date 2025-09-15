Caso vigas H: Capturan a dos funcionaros y cuatro exfuncionarios del MOP

Seis personas (dos funcionarios y cuatro exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas) fueron aprehendidas como parte de las investigaciones por el delito de peculado, relacionadas a la desaparición de las “Vigas H” del MOP.

Las capturas se dieron en la madrugada de este lunes, 15 de septiembre, a través de la “Operación Vigas H 3.0”, desarrollada por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción con la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

Estas personas fueron aprehendidas en estas diligencias desarrolladas en las provincias de Panamá Oeste, Veraguas y en Panamá, confirmaron del Ministerio Público.

Detallaron que la operación se desarrolló tras un informe de auditoría de la Contraloría General de la República recibida por la Fiscalía Anticorrupción el 25 de agosto de 2025, la cual revelaba la vinculación de estos exfuncionarios y funcionarios.

La Fiscalía inició la investigación de “Vigas H” en el 2024, a raíz de la denuncia presentada por la desaparición de 600 vigas H que se mantenían en un depósito en el sector de Farfán, corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján.

Hasta el momento, el Ministerio Público ha recuperado 374 vigas H en zonas de difícil acceso, en diferentes puntos del país.