Caso UNACHI: ANTAI explica por qué sancionó a 57 funcionarios y qué pasó con denuncia de títulos falsos

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) aclaró que las 57 sanciones impuestas a servidores públicos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) no estuvieron relacionadas con la utilización de diplomas o títulos falsos, sino con faltas al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos.

La entidad hizo la precisión tras una publicación del diario Metro Libre titulada “ANTAI sanciona a 57 funcionarios de UNACHI por diplomas falsos”, y señaló que las medidas fueron resultado de investigaciones administrativas realizadas desde el inicio de la actual administración.

En un comunicado, la ANTAI también informó que mantiene abiertas 48 investigaciones administrativas relacionadas con funcionarios de la UNACHI, correspondientes a 2026. Estos procesos, indicó, continúan su curso conforme a las etapas y procedimientos establecidos.

Sobre las denuncias por presuntos títulos falsos, la institución precisó que investigar este tipo de casos no forma parte de sus competencias, ya que corresponde al Ministerio Público.

En ese sentido, confirmó que hace atrás recibió una denuncia relacionada con presuntos títulos falsos, la cual fue remitida a la Procuraduría General de la Nación para que fuera atendida por la instancia competente.