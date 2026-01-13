Caso Odebrecht: Continúa segundo día de audiencia ordinaria

Este martes, 13 de enero, continúa la audiencia ordinaria por el caso Odebrecht, en el Salón de Audiencias del Tribunal de Liquidación de Causas Penales.

Este proceso inició ayer, con el llamamiento a juicio de 25 personas investigadas por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, en perjuicio del Estado panameño.

El expediente del caso Odebrecht, cuya investigación se inició en el año 2015, está conformado por aproximadamente 2,800 tomos, los cuales se encuentran digitalizados y disponibles para consulta de las partes.

Entre las personas procesadas en esta etapa figuran un expresidente de la República, exministros de Estado, empresarios, políticos, entre otros.

De conformidad con la legislación panameña, el delito de blanqueo de capitales conlleva una pena que puede alcanzar hasta 12 años de prisión.