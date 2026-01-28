Caso Odebrecht: Continúa interrogatorio a los primeros testigos

Con la recepción del testimonio del tercer testigo propuesto por el Ministerio Público (MP), continúa este miércoles la audiencia ordinaria por el caso Odebrecht por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio del Estado.

Durante la jornada de ayer, se presentaron dos testigos.

El primer interrogatorio estuvo dirigido a aspectos relacionados con las normas legales vigentes para el financiamiento de las campañas electorales correspondientes a los años 2009 y 2014, particularmente en lo concerniente a la captación de donaciones.

En tanto, la segunda indagación versó sobre la apertura de una sociedad en la ya desaparecida Banca Privada de Andorra.

La audiencia ordinaria por el caso Odebrecht está programada para desarrollarse hasta el próximo viernes 13 de febrero.