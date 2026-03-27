Caso Alas Chiricanas: Comité Conciencia Viva respalda gestiones del gobierno

El Comité Conciencia Viva expresó su reconocimiento al Gobierno de Panamá por los avances en el proceso de extradición desde Venezuela de Ali Zaki Hage Jalil, señalado como presunto responsable del atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, ocurrido el 19 de julio de 1994.

El Comité Conciencia Viva, en representación de los familiares de la víctimas del atentado perpetrado en contra de los ocupantes del vuelo 901 de Alas Chiricana el 19 de julio de 1994, expresó su reconocimiento y “pleno respaldo a las gestiones realizadas por el Excelentísimo Señor José Raúl Mulino Quintero, Presidente de la República de Panamá, y por el Señor Canciller Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, en el avance de la extradición desde Venezuela de Ali Zaki Hage Jalil, presunto responsable del citado crimen que enlutó a queridas familias en Panamá, Estados Unidos, Israel y Colombia”.



Agregaron que “este paso representa un momento de gran relevancia para los deudos de las víctimas y para los países involucrados, que por más de tres décadas han esperado que la justicia avance con firmeza en el hallazgo de los autores intelectuales y materiales del ataque en referencia”.



“La búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas no solo honra la memoria de quienes nos fueron arrebatados en este trágico suceso, sino que, también, fortalece los cimientos de una sociedad basada en la justicia, la paz y el respeto a la vida”, añade el escrito.



Desde el Comité reiteraron “su compromiso con la memoria, la justicia y la construcción de una cultura de paz”.

Agradecieron a las autoridades y expresaron su confianza en que “este proceso continúe avanzando hasta su plena resolución”.

“Hoy, más que nunca, reafirmamos que recordar es también un acto de justicia”, concluyeron.