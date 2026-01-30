Carnegie Mellon University mira con interés hacia Panamá para establecer un campus

“Esta semana participamos en una reunión con altos directivos de la Carnegie Mellon University (CMU), quienes expresaron al Gobierno Nacional su interés de establecer en Panamá un campus universitario de esta casa de estudios superiores enfocada en la preparación tecnológica”, anunció Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia.

En el encuentro, que se dio en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe–, y que se realiza en la capital panameña, en el sector de Amador, se acordó continuar las conversaciones que ya iniciaron en el 2025, con la Ciudad del Saber y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), para el establecimiento del campus de la CMU.

La universidad (CMU) ha mostrado un interés importante en Panamá para establecer un campus.

“Lo más interesante es que ofrecerían cursos relacionados con inteligencia artificial (IA) y robótica, los cuales, en este momento, Panamá no cuenta con ese tipo de cursos, y para Panamá sería un complemento de la educación tecnológica en el país”, explicó el ministro.

Orillac, destacó que “el interés de la CMU obedece a que ven a Panamá como un país serio, que tiene una ubicación privilegiada, conocida como hub; además de las facilidades que ofrece la Nación. Son algunas de las cosas más importantes que han visto para poder tomar la decisión de establecerse en Panamá”.

LA CMU es una de las instituciones de investigación más prestigiosas del mundo, destacándose por su enfoque interdisciplinario y su capacidad para fusionar la tecnología con la creatividad. Ubicada en el corazón tecnológico de Pittsburgh, Estados Unidos (EE.UU.), la universidad es un referente global indiscutible en Ciencias de la Computación y Robótica, áreas donde ha sido pionera durante décadas.

Esta universidad, considerada como el lugar de nacimiento de la IA, es número 1 del mundo en estas áreas, y cuenta con campus en Ruanda, Portugal y Catar, y su interés de establecer presencia den Panamá, apalancados en el ecosistema de la Ciudad del Saber, busca reforzar su presencia en América Latina y alinear la innovación con los cambios sociales.

En el encuentro, participó el embajador de Panamá en EE.UU., José Miguel Alemán, y la Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia de la República, Kristelle Getzler.

Por la universidad, estuvieron James Garrett (rector), Becky Culyba (vice rectora), Laura Richardson (ejecutiva) y Richard Mundy (director de Operaciones / Facultad de Ingeniería).