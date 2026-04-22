Capturan en Medellín a panameño buscado por homicidio que llevaba siete años evadido

Un ciudadano panameño requerido por homicidio y evasión fue capturado en Colombia tras permanecer prófugo durante siete años, informó la Policía Nacional (PN).

Se trata de Edgar Luis Beitía Lester, quien fue detenido el 21 de abril en el sector céntrico del barrio La Candelaria, en la ciudad de Medellín, como resultado de un intercambio de información en el marco de la cooperación policial internacional.

De acuerdo con la Interpol, el detenido mantenía una notificación roja por los delitos de homicidio y evasión del centro penitenciario La Joya, de donde había escapado previamente.

Las autoridades indicaron que Beitía Lester permaneció oculto en territorio colombiano durante aproximadamente siete años, utilizando documentación falsa con identidad colombiana para evadir a la justicia.

Además, se logró establecer su presunta vinculación con actividades relacionadas al tráfico internacional de estupefacientes en Colombia, incluyendo la falsificación de documentos y la coordinación de operaciones de microtráfico y narcotráfico con grupos criminales.