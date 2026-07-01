Capturan en La Chorrera a uno de los más buscados por homicidio agravado

Aldair Antonio Cabrera González, de 21 años, quien figuraba en la lista de los más buscados por delitos contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio doloso agravado, fue aprehendido durante una diligencia de allanamiento realizada en el distrito de La Chorrera.

La operación fue ejecutada por la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público.

De acuerdo con las autoridades, el detenido estaría presuntamente vinculado a un hecho ocurrido el 7 de junio de 2026 en el distrito de Cañazas, provincia de Veraguas, donde una persona falleció a causa de heridas provocadas con arma blanca.

El sospechoso se mantenía en una residencia ubicada en el corregimiento de Playa Leona, en Panamá Oeste, donde fue ubicado y aprehendido.