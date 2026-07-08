Capturan en Chiriquí a presunta integrante de la pandilla Favela-FVL

Una mujer de 39 años, requerida por el delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de pandillerismo, fue capturada por unidades de la Policía Nacional durante un operativo realizado en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

La captura se llevó a cabo en el sector de Las 5 Esquinas, en el corregimiento de Pedregal. Tras su aprehensión, la mujer fue trasladada para los trámites correspondientes ante las autoridades competentes.

De acuerdo con las investigaciones judiciales, la sospechosa presuntamente mantiene vínculos con la pandilla autodenominada Favela-FVL, organización señalada por su presunta participación en delitos de alto impacto, entre ellos narcotráfico, robos, hurtos y homicidios.