Capturan en Arraiján a hombre investigado por homicidio de taxista ocurrido en 2024

Unidades policiales aprehendieron la tarde de este miércoles ,17 de diciembre, a un hombre requerido por la presunta comisión del delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso, en perjuicio de un conductor de transporte selectivo.

Conforme al reporte oficial, la detención se realizó en el distrito de Arraiján, desde donde el investigado fue trasladado para los trámites correspondientes ante las autoridades judiciales.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió el 24 de diciembre de 2024 en el sector de Nueva Luz, corregimiento de Burunga, provincia de Panamá Oeste, donde un conductor de taxi perdió la vida tras recibir una herida con arma de fuego.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso.