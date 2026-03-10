Capturan al exrepresentante y al extesorero de la Junta Comunal de Campana en Capira

Este martes 10 de marzo, en una operación de la Policía Nacional y el Ministerio Público, fueron capturados el exrepresentante y el tesorero de la Junta Comunal de Campana, distrito de Capira, Panamá Oeste.

Estas personas fueron aprehendidas a través de la operación “Esquila”, por delitos contra la administración pública en su modalidad de diferentes formas de peculado, informaron de la Policía.

De acuerdo con las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales, el caso guarda relación a una afectación de B/.570,084.69, de los fondos del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales.

Ambos fueron trasladados para los trámites correspondientes, para continuar con el proceso judicial.