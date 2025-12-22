Capturan a una mujer por presunto peculado en el caso Conades

En una residencia del área de Brisas del Golf, fue capturada una mujer requerida en una investigación por el delito de peculado agravado por extensión por el caso Conades, programa de Sanidad Básica, “Cero Letrinas”, informaron del Ministerio Público (MP).

De acuerdo con las autoridades, “la aprehendida figuraba como representante legal de una empresa en el periodo 2014-2019, responsable de un contrato de obra civil suscrito con el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible, donde se malversaron dineros que debían ser utilizados para la construcción de 470 unidades sanitarias, en el corregimiento de Pocrí, distrito de Aguadulce, ya que la empresa a la cual representó no ejecutó la totalidad de la obra, para fines de asistencia social, causando una lesión de B/.309,532.71 en perjuicio del Estado”.

Por este caso hay 13 personas imputadas por el delito de peculado agravado, recordaron del MP.