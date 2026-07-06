Capturan a un hombre con 119 huevos de tortuga en Bocas del Toro

Un hombre fue capturado tras ser sorprendido en posesión de 119 huevos de tortuga presuntamente extraídos de manera ilegal, en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro.

De acuerdo con el informe policial, la acción fue desarrollada por unidades del Servicio Policial Ambiental, que ubicaron al ciudadano con los huevos de tortuga, los cuales fueron decomisados como indicios dentro de la investigación.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la población a proteger las especies silvestres y a tomar conciencia sobre el importante aporte ecológico de las tortugas marinas.

El capturado, junto con los indicios recabados, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las diligencias correspondientes.