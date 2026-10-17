Capturan a un ciudadano y decomisan 50 paquetes de presunta droga en Bella Vista

Un ciudadano fue aprehendido durante un recorrido preventivo en la avenida Balboa, en el corregimiento de Bella Vista, donde unidades policiales también retuvieron un vehículo en cuyo interior se encontró un saco con 50 paquetes rectangulares de presunta sustancia ilícita, informó la Policía Nacional.

La acción se desarrolló como parte de las labores de vigilancia y prevención dirigidas a fortalecer la seguridad y combatir las actividades delictivas.

El ciudadano aprehendido, junto con el vehículo y los indicios recabados, quedó a órdenes de las autoridades competentes.