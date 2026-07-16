Capturan a siete presuntos integrantes de los Niños del Detroit Special en San Miguelito

La Policía Nacional informó que siete personas fueron aprehendidas durante la Operación Harpía, desarrollada en coordinación con el Ministerio Público mediante 19 diligencias de allanamiento en el corregimiento Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito.

De acuerdo con la institución, los capturados están presuntamente vinculados a la pandilla autodenominada Ratitas (RTT), también conocida como Niños del Detroit Special (NDS).

Según las investigaciones, a esta estructura criminal se le atribuye su presunta participación en delitos como homicidios, robos, posesión ilícita de armas de fuego, lesiones personales y delitos relacionados con drogas.

La Policía Nacional indicó, además, que logró vincular a integrantes de esta organización con el ataque armado en el que una unidad policial resultó herida durante un hecho ocurrido en mayo en el sector de Valle de Urracá.

La entidad reiteró su compromiso de continuar desarrollando acciones operativas para combatir las organizaciones criminales y fortalecer la seguridad ciudadana.