Capturan a más de 20 personas vinculadas a presunta red de diplomas falsos

Más de 20 personas fueron aprehendidas por presunta falsificación de documentos para obtener cargos dentro del sistema educativo, informó el Ministerio Público, tras la ejecución de la Operación Credenciales 1.0.

De acuerdo con las autoridades, los aprehendidos son investigados por la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública, contra la Fe Pública y asociación ilícita, relacionados con la supuesta confección y venta de títulos, créditos y diplomas falsos utilizados para ingresar al sistema educativo.

La operación fue desarrollada por la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

Las diligencias, previamente autorizadas por un juez de garantías, se realizaron en Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Colón y Darién, donde las autoridades ubicaron presuntos indicios vinculados con la investigación, entre ellos diplomas, facturas y equipos tecnológicos.

El Ministerio Público indicó que la investigación se originó a partir de denuncias presentadas por el Ministerio de Educación (Meduca) por presuntas irregularidades detectadas en el Sistema de Recursos Humanos (SIARHE), utilizado para la selección de aspirantes en los concursos de nombramiento docente.

Según la denuncia, la presunta red habría utilizado de manera fraudulenta el nombre de reconocidas instituciones universitarias para confeccionar y comercializar documentación académica falsa.

Las personas aprehendidas serán presentadas ante los tribunales de garantías, donde los fiscales formularán las solicitudes correspondientes.