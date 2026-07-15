Capturan a hombre por presunto peculado relacionado con cheques de becas

Un hombre fue capturado mediante una diligencia de allanamiento realizada en el sector de Villa Lobo, en el corregimiento de Pedregal, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado.

La acción fue desarrollada por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en coordinación con el Ministerio Público, informó la institución policial.

De acuerdo con las autoridades, las investigaciones surgieron tras el presunto faltante de cheques y tarjetas de beneficiarios de diferentes programas de becas, los cuales supuestamente fueron cambiados en diversos comercios.

El sospechoso fue trasladado para los trámites correspondientes y quedó a órdenes de la Fiscalía Anticorrupción.