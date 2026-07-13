Capturan a exrepresentante de Ponuga y a cuatro tesoreros de juntas comunales

Un exrepresentante de Ponuga, quien ocupó el cargo durante los periodos 2009-2014, 2014-2019 y 2019-2024, y cuatro tesoreros de juntas comunales de la provincia de Veraguas fueron aprehendidos por su presunta vinculación al delito de peculado doloso agravado, en perjuicio del Estado, por un monto aproximado de $1,471,640.75.

De acuerdo con el Ministerio Público, las aprehensiones se realizaron mediante la operación “Fondo Claro”, desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, en conjunto con la Policía Nacional, durante diligencias judiciales en las provincias de Veraguas, Herrera y Darién.

Según las investigaciones, las irregularidades estarían relacionadas con la emisión de cheques para la compra de materiales de construcción destinados a proyectos de mejoramiento de viviendas, donaciones de asistencia social y servicios prestados, cuyos desembolsos presuntamente no cuentan con la documentación que los respalde.

Los aprehendidos serán presentados ante un juez de garantías para las solicitudes correspondientes por parte del Ministerio Público.