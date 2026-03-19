Capturan a exdirector regional del IFARHU por presunto peculado en becas

Este jueves 19 de marzo fue aprehendido un exdirector regional del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) en Panamá Este, junto a un comerciante asiático, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.

Las investigaciones estiman una lesión económica de B/. 145,265.80.

De acuerdo con las autoridades, este caso inició en junio de 2022, mediante denuncia presentada por el IFARHU y posteriormente el Informe de Auditoría de la Contraloría General de la República, fechada diciembre de 2025, donde se revelaba la lesión antes mencionada.

Estas personas fueron capturadas en Nuevo Tocumen y en Brisas del Norte, a través de la operación “Lumiere”, desarrollada por personal de la Fiscalía Anticorrupción y unidades de la Dirección de Investigación Judicial.

La Procuraduría General de la Nación, mediante la Fiscalía Anticorrupción, investiga la malversación y el apoderamiento de 414 cheques y 84 tarjetas clave social, correspondiente a los programas de becas y Programa de Asistencia Social Educativa – Universal (PASE-U) del IFARHU, Agencia Regional de Panamá Este. Los cheques eran endosados a nombre de asiáticos propietarios de comercios, para hacer efectivo el depósito de estos.