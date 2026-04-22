Capturan a exalcalde y representantes de Barrio Norte y Barrio Sur en Colón

En la provincia de Colón, fueron aprehendidas tres personas, entre representantes y tesoreros de Barrio Norte y Barrio Sur (Colón) , por el delito de peculado que dejó un perjuicio de más de B/.6 millones, confirmaron del Ministerio Público (MP).

Además, fue capturado el exalcalde del distrito de Colón, Alex Lee, investigado por supuestos manejos irregulares en el Municipio de del distrito.

Las capturas se dieron en la mañana de este miércoles 22 de abril, como parte de la operación “Litus”, a través de la Fiscalía Anticorrupción con la Policía Nacional.