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Capturan a exadministrador de la AMP, Noriel Araúz, por presunto enriquecimiento injustificado

Capturan a exadministrador de la AMP, Noriel Araúz, por presunto enriquecimiento injustificado
ML | Exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz.
Redacción Web
08 de julio de 2026

Este miércoles 8 de julio, la Policía Nacional capturó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen al exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, quien arribó al país en un vuelo procedente de Asunción, Paraguay.

De acuerdo con las autoridades, Araúz, quien se desempeñó como administrador de la AMP durante el período 2019-2024, mantiene una investigación adelantada por la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado.

Según las investigaciones, la presunta afectación patrimonial asciende a 1.3 millones de dólares.

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