Capturan a dos sospechosos de robo en una joyería en Arraiján

Este jueves, 14 de agosto, fueron capturadas dos personas presuntamente vinculadas al robo a una joyería en un centro comercial, en el distrito de Arraiján, el cual se reportó ayer.

“La aprehensión de ambos sospechosos se dio durante diligencias de allanamientos en conjunto con funcionarios del Ministerio Público, en el corregimiento de Santa Ana, siendo trasladados para los trámites correspondientes”, detallaron en el reporte policial.

De acuerdo a las investigaciones que adelantan las autoridades, los sujetos ingresaron en la madrugada, rompiendo el vidrío del local, logrando sustraer varias prendas y artículos de valor.

Las autoridades continúan con operativos para dar con la ubicación de otros sospechosos, según la policía.