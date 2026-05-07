Capturan a dos menores sospechosos de robo en la Avenida Balboa

Dos menores de edad, entre 15 y 17 años, fueron aprehendidos en Curundú por su presunta vinculación con un robo perpetrado contra dos adultos en la Avenida Balboa, informó la Policía Nacional.

El subcomisionado Joel Hurtado, jefe de la 8.ª Zona Policial Metro Oeste, indicó que “los operativos iniciaron la noche del miércoles y culminaron en la madrugada de este jueves, 7 de mayo”.

Agregó además que “sobre este caso hay una orden de conducción contra otra persona presuntamente implicada”.

Los aprehendidos serán puestos a órdenes de las autoridades correspondientes