Capturan a dos de los más buscados por homicidio agravado

Este miércoles, 17 de diciembre, fueron capturados Yeremy Alberto Mastarreno Aguirre y Aarón Moisés Heath, quienes figuraban en la lista de los 33 más buscados por el delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de homicidio agravado.

De acuerdo con la Policía Nacional (PN), Mastarreno Aguirre fue capturado en el distrito de San Miguelito, por su presunta vinculación en un hecho ocurrido el 10 de julio de 2025, en el sector 8 de Diciembre, en Las Garzas, donde falleció una menor de edad, por herida de proyectil de arma de fuego.

En tanto, Heath, a quien se le vincula con un caso de homicidio agravado, fue aprehendido en el corregimiento de Cativá, provincia de Colón, detallaron.

De acuerdo con la Policía, ambos detenidos fueron trasladados para los trámites correspondientes a órdenes de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio.