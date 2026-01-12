Capturan a 740 personas en las últimas 72 horas

En las últimas 72 horas, en el marco del Plan Firmeza, fueron aprehendidas 740 personas, de estas 28 por microtráfico y se incautaron 28 armas de fuego a nivel nacional, informaron de la Policía Nacional (PN).

También en las aprehensiones, 482 son por oficio, 189 por faltas administrativas y 41 en flagrancia.

Según el reporte policial, “se realizaron 143 diligencias de allanamiento, se recuperaron 4 vehículos, se decomisaron B/.530.00, 203 municiones, 398 sobres, carrizos, bolsitas y un paquete con presuntas ilícitas”.

Asimismo, se colocaron 4,006 infracciones de tránsito: 463 fueron por exceso de velocidad, 72 por embriaguez comprobada, 290 fueron por luces no adecuadas, 133 por licencia vencida. Adicional, fueron removidos con grúa 403 vehículos.