Capturan a 541 personas en las últimas horas

ML | Personas capturadas por la Policía Nacional.
Redacción Web
26 de enero de 2026

En las últifmas 72 horas, en el marco del Plan Firmeza, fueron aprehendidas 541 personas, de estas 18 por microtráfico y se incautaron 9 armas de fuego a nivel nacional, informaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, “también en las aprehensiones, 339 son por oficio, 165 por faltas administrativas, 02 narcotráfico y 17 en flagrancia”.

Se realizaron 111 diligencias de allanamiento, se recuperaron 6 vehículos, 3 autos incautados, se decomisaron 35 paquetes con droga, B/.13,118.55, 33 municiones, 361 sobres, carrizos y bolsitas con presuntas ilícitas.

Asimismo, las autoridades informaron que se colocaron 3,480 infracciones de tránsito: 612 fueron por exceso de velocidad, 55 por embriaguez comprobada, 213 fueron por luces no adecuadas y 86 por licencia vencida. Adicional, fueron removidos con grúa 297 vehículos.

