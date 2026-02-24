Capturan a 194 personas en las últimas horas

En el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas, fueron aprehendidas 194 personas. De ellas 113 fueron por oficio, 58 por faltas administrativas, 15 en flagrancia y ocho por microtráfico, informaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, se realizaron 77 allanamientos y se decomisaron siete armas de fuego con 29 municiones, la suma de 1,531 dólares en efectivo, se recuperó un vehículo con denuncia de hurto, 103 carrizos y siete fragmentos de cocaína, dos bolsas, dos bolsitas y dos envoltorios con hierba seca marihuana.

En tanto, en materia de tránsito se colocaron 874 boletas, de las cuales, 40 por luces no adecuadas, 11 por hablar por celular, seis por licencia vencida, cinco por embriaguez comprobada y una por aliento alcohólico. Se removieron 43 vehículos en grúa por diversas causas.