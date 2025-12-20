Capturan a 175 personas en las últimas horas

En las últimas 24 horas, en el marco del Plan Firmeza, fueron aprehendidas 175 personas en diversos sectores del país, de estas 107 fueron por oficio, 37 por faltas administrativas, 21 en flagrancia y 10 por microtráfico, informaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, se realizaron 50 diligencias de allanamiento, se decomisaron siete armas de fuego con 947 municiones, B/. 5.00 en efectivo, 12 paqueres de droga y un vehículo recuperado.

En materia de tránsito, indicaron que, “se colocaron 823 infracciones de las cuales 99 por exceso de velocidad, 39 por luces no adecuadas, 06 por hablar por celular, 14 por licencias vencidas y cinco por embriaguez comprobada. Se remolcaron 71 vehículos en grúa por diversas causas”.