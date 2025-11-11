Capturan a 165 personas en la últimas horas

En el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas, fueron aprehendidas 165 personas. De ellas 91 fueron por oficio, 45 por faltas administrativas, 20 en flagrancia y nueve por microtráfico, informaron de la la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, se realizaron 10 diligencias de allanamiento, se decomisaron cuatro armas de fuego, 1, 194 municiones, 37 carrizos con hierba seca, 23 bolsitas con polvo blanco entre sustancias ilícitas. Además, un vehículo fue recuperado.

En materia de tránsito se colocaron 928 boletas, de las cuales sobresalen 130 por exceso de velocidad, 53 por luces no adecuadas, 22 por licencias vencidas, 24 por embriaguez comprobada y tres por hablar por celular. Se remolcaron 43 vehículos por diversas causas.