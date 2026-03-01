Nacionales

Capturan a 161 personas en las últimas horas

Redacción Web
01 de marzo de 2026

En el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas, fueron aprehendidas 161 personas. De ellas, 99 fueron por oficio, 47 por faltas administrativas, 10 en flagrancia y cinco por microtráfico, informaron de la Policía Nacional (PN).

De acuerdo con el reporte policial, se realizaron 20 diligencias de allanamiento, se decomisaron siete armas de fuego, 92 municiones, y se recuperaron siete vehículos.

En materia de tránsito, se colocaron 1,046 boletas, de las cuales destacan: 148 por exceso de velocidad, 61 por luces no adecuadas, 28 por licencias vencidas, 34 por embriaguez comprobada y 12 por uso de celular mientras se conducía. Además, se remolcaron 61 vehículos mediante grúas por diversas causas.

