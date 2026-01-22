Capacitan a médicos del Minsa en psoriasis

Médicos generalistas, coordinadores de programas y de departamentos del Ministerio de Salud en Chiriquí recibieron instrucción básica sobre psoriasis, enfermedad crónica que se caracteriza por la aparición de manchas rojas, escalas secas y picazón en la piel.

La dermatóloga clínica Zulay Saldaña Villarreal indicó que “la psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica multisistémica de la piel, con períodos de exacerbación y remisión; y que en algunos casos puede causar deformidades (artritis psoriásica)”.

La Dra. Saldaña destacó la importancia del diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de la psoriasis, ya que generalmente estos pacientes presentan mayores riesgos de problemas de salud asociados.

“Es muy importante que el personal involucrado en la red primaria de atención esté preparado para identificar y abordar los casos de psoriasis antes de referirlos a un dermatólogo clínico”, señaló la doctora.

La prevalencia de la psoriasis en Panamá fluctúa entre el 2 y 3% de la población; la mayoría de las afecciones se presentan en rodillas, codos, tronco y cuero cabelludo. La psoriasis es una enfermedad incurable y no es contagiosa.